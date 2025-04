Kabarettist Gunter Böhnke und seine Symphoniker gastieren in der Kapelle Neuensalz

Der beliebte Sachse kommt am Sonntag ins Vogtland. Wer dabei sein will, muss sich sputen.

In der Kapelle Neuensalz gibt es wieder eine Kabarett-Veranstaltung. Am Sonntag gastiert dort Gunter Böhnke mit dem Programm „Auf der Zielgeraden“. Los geht es 18 Uhr. Böhnke bringt seine Symphoniker mit ins Vogtland, freut sich der Verein Kapelle Neuensalz als Veranstalter. Selbstredend wird Gunter Böhnke an diesem heiteren Abend mit Hilfe...