Kapelle Neuensalz: Gemeinde sichert sich Vorkaufsrecht für benachbartes Grundstück

Plauen
Eine gerichtliche Auseinandersetzung um ein Wiesengrundstück an der Kapelle Neuensalz hat mit einem Vergleich geendet. Die Gemeinde Neuensalz konnte sich im Wesentlichen durchsetzen. Nur an einer Stelle musste sie nachgeben.
Eine ein Jahr währende Auseinandersetzung um den Kauf eines Wiesengrundstückes in Neuensalz hat jetzt mit einem Vergleich geendet. Das heißt, jede der streitenden Parteien musste teilweise von ihren Vorstellungen abrücken.
