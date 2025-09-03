Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Kapelle Neuensalz: Gemeinde sichert sich Vorkaufsrecht für benachbartes Grundstück

Die Wiese vor der Kapelle Neuensalz kauft jetzt doch die Gemeinde. Bild: Silvia Kölbel
Die Wiese vor der Kapelle Neuensalz kauft jetzt doch die Gemeinde. Bild: Silvia Kölbel
Kapelle Neuensalz: Gemeinde sichert sich Vorkaufsrecht für benachbartes Grundstück
Von Silvia Kölbel
Eine gerichtliche Auseinandersetzung um ein Wiesengrundstück an der Kapelle Neuensalz hat mit einem Vergleich geendet. Die Gemeinde Neuensalz konnte sich im Wesentlichen durchsetzen. Nur an einer Stelle musste sie nachgeben.

Eine ein Jahr währende Auseinandersetzung um den Kauf eines Wiesengrundstückes in Neuensalz hat jetzt mit einem Vergleich geendet. Das heißt, jede der streitenden Parteien musste teilweise von ihren Vorstellungen abrücken.
