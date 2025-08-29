Keine Tüv-Freigabe mehr: Das sind die neuen Pläne für den Neuensalzer Spielplatz

Plauen
Die Spielgeräte sind in die Jahre gekommen und halten der technischen Überprüfung nicht mehr stand. Was jetzt geplant ist, um das Gelände aufzuwerten.
„Mit Spielplätzen kann man viel Geld ausgegeben“, stellte Bürgermeisterin Carmen Künzel (parteilos) während der kürzlich stattgefundenen Sitzung des Neuensalzer Gemeinderates nüchtern fest. Die Bürgervertreter sollten einen Beschluss zur Anschaffung neuer Spiel- und Mehrzweckgeräte fassen, um das Gelände neben dem Mehrzweckgebäude an...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.