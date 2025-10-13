Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Keiner soll im Dunkeln tappen: Stadt Plauen steckt zusätzlich Geld in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Oft reicht die Umstellung auf LED nicht. Alte Straßenlampen müssen dann komplett erneuert werden.
Oft reicht die Umstellung auf LED nicht. Alte Straßenlampen müssen dann komplett erneuert werden. Bild: Hendrik Jattke
Oft reicht die Umstellung auf LED nicht. Alte Straßenlampen müssen dann komplett erneuert werden.
Oft reicht die Umstellung auf LED nicht. Alte Straßenlampen müssen dann komplett erneuert werden. Bild: Hendrik Jattke
Plauen
Keiner soll im Dunkeln tappen: Stadt Plauen steckt zusätzlich Geld in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr Geld ausgeben, um Geld zu sparen: Was auf den ersten Blick verwundern mag, hat im Plauener Rathaus Strategie.

Die Stadt Plauen will bis zum Jahresende noch zusätzlich 85.000 Euro in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung investieren. Der Finanzausschuss hat den überplanmäßigen Ausgaben bereits zugestimmt. Das letzte Wort hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 21. Oktober.
