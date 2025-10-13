Keiner soll im Dunkeln tappen: Stadt Plauen steckt zusätzlich Geld in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung

Plauen
Mehr Geld ausgeben, um Geld zu sparen: Was auf den ersten Blick verwundern mag, hat im Plauener Rathaus Strategie.
Die Stadt Plauen will bis zum Jahresende noch zusätzlich 85.000 Euro in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung investieren. Der Finanzausschuss hat den überplanmäßigen Ausgaben bereits zugestimmt. Das letzte Wort hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 21. Oktober.
