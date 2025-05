Kneipen-König von Plauen: Gutachten soll Gründe für Zahlungsschwierigkeiten ans Licht bringen

Kurz vor Ostern sorgte die Nachricht in Plauen für Wirbel, dass der Inhaber mehrerer Restaurants in Plauen mit seiner Firma in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Ein Gutachten soll die Gründe offen legen.

Die Nachricht hat kurz vor Ostern für Wirbel in der Plauener Kneipen-Szene gesorgt: Manuel Bendig, Inhaber der „Gastrofabrik“ und damit Chef mehrerer Lokale in Plauen und auch eines in Bestlage in Zwickau, steckt mit seiner Firma in Zahlungsschwierigkeiten. Wie das Insolvenzgericht in Chemnitz mitteilte, soll ein Gutachten Aufschluss über... Die Nachricht hat kurz vor Ostern für Wirbel in der Plauener Kneipen-Szene gesorgt: Manuel Bendig, Inhaber der „Gastrofabrik“ und damit Chef mehrerer Lokale in Plauen und auch eines in Bestlage in Zwickau, steckt mit seiner Firma in Zahlungsschwierigkeiten. Wie das Insolvenzgericht in Chemnitz mitteilte, soll ein Gutachten Aufschluss über...