MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Kommentar zum Stellenzuwachs im Landratsamt Plauen: Was der Landkreis Greiz dem Vogtland voraus hat

Der Bau der Verwaltungszentrale für das Landratsamt des Vogtlandkreises war mit Effizienz begründet worden.
Der Bau der Verwaltungszentrale für das Landratsamt des Vogtlandkreises war mit Effizienz begründet worden. Bild: Ellen Liebner
Der Bau der Verwaltungszentrale für das Landratsamt des Vogtlandkreises war mit Effizienz begründet worden.
Der Bau der Verwaltungszentrale für das Landratsamt des Vogtlandkreises war mit Effizienz begründet worden. Bild: Ellen Liebner
Meinung
Plauen
Kommentar zum Stellenzuwachs im Landratsamt Plauen: Was der Landkreis Greiz dem Vogtland voraus hat
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sparappelle verhallen ungehört, während die Bürokratie wächst. Der Stellenzuwachs im Landratsamt des Vogtlandkreises wirft deshalb Fragen auf, meint Ulrich Riedel.

Markige Worte dringen aus dem Landratsamt in Plauen. Der sprunghafte Stellenzuwachs im Jahr 2025 werde korrigiert, heißt es. Man wolle „Schwachstellen identifizieren“ und „anlassbezogene Arbeitsplatzüberprüfungen“ vornehmen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
02.02.2026
4 min.
Trotz Bevölkerungsrückgang im Vogtland: Landratsamt wächst auf fast 1200 Stellen
Die Fläche des einstigen Plauener Warenhauses (vorn) reichte schon beim Einzug nicht aus – dahinter wurde noch ein dreigeschossiger Neubau errichtet. Auch Außenstellen gibt es weiter.
Per Beschluss hat der Vogtland-Kreistag eine Umkehr in der Personalpolitik der Kreisverwaltung gefordert. Die Behörde verspricht den Abbau von Stellen, geht aber bisher den umgekehrten Weg.
Ulrich Riedel
22:13 Uhr
4 min.
Vier Hundertstel: Laura Nolte verliert Gold im Monobob noch
Laura Nolte freute sich zunächst über Olympia-Silber.
Lange darf Laura Nolte von ihrem zweiten Olympiasieg träumen. Doch am Ende fehlt eine Winzigkeit zu Gold im Monobob.
Frank Kastner und Robert Semmler, dpa
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
17:28 Uhr
4 min.
XXL-Behörde im Vogtland wächst trotz Bevölkerungsschwund: Wie das Landratsamt jetzt gegensteuern will
Ein Sparschwein zu schlachten, dürfte kaum reichen: Der Vogtlandkreis hat 2025 mehr Stellen geschaffen, kann die sich aber eigentlich nicht leisten.
Die Kreisverwaltung im Vogtland ist trotz Bevölkerungsrückgang auf fast 1200 Stellen gewachsen. Jetzt muss die Behörde Personal reduzieren. Doch wie ernst sind die angekündigten Maßnahmen gemeint?
Ulrich Riedel
Mehr Artikel