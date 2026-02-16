Kommentar zum Stellenzuwachs im Landratsamt Plauen: Was der Landkreis Greiz dem Vogtland voraus hat

Plauen
Sparappelle verhallen ungehört, während die Bürokratie wächst. Der Stellenzuwachs im Landratsamt des Vogtlandkreises wirft deshalb Fragen auf, meint Ulrich Riedel.
Markige Worte dringen aus dem Landratsamt in Plauen. Der sprunghafte Stellenzuwachs im Jahr 2025 werde korrigiert, heißt es. Man wolle „Schwachstellen identifizieren“ und „anlassbezogene Arbeitsplatzüberprüfungen“ vornehmen.
