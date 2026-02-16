MENÜ
Ein Sparschwein zu schlachten, dürfte kaum reichen: Der Vogtlandkreis hat 2025 mehr Stellen geschaffen, kann die sich aber eigentlich nicht leisten.
Zwölf Stellenausschreibungen finden sich auf der Homepage des Vogtlandkreises. Der Kreistag hat Grenzen abgesteckt, welche Stellen die Behörde neu besetzen darf und welche nicht.
Eine Anfrage der Neuen Perspektive Vogtland hat das Personalproblem im Herbst 2025 wieder in den Fokus gerückt. Im Februar hakte Roberto Rink (AfD-Fraktion) nochmals nach.
Zwölf Stellenausschreibungen finden sich auf der Homepage des Vogtlandkreises. Der Kreistag hat Grenzen abgesteckt, welche Stellen die Behörde neu besetzen darf und welche nicht.
Eine Anfrage der Neuen Perspektive Vogtland hat das Personalproblem im Herbst 2025 wieder in den Fokus gerückt. Im Februar hakte Roberto Rink (AfD-Fraktion) nochmals nach.
Plauen
XXL-Behörde im Vogtland wächst trotz Bevölkerungsschwund: Wie das Landratsamt jetzt gegensteuern will
Von Ulrich Riedel
Die Kreisverwaltung im Vogtland ist trotz Bevölkerungsrückgang auf fast 1200 Stellen gewachsen. Jetzt muss die Behörde Personal reduzieren. Doch wie ernst sind die angekündigten Maßnahmen gemeint?

Erstaunliche Einblicke öffnen sich zurzeit in die Personalpolitik des Vogtlandkreises. Weil es 2025 einen plötzlichen Anstieg im Stellenplan des Landratsamtes gab, führte der Kreistag bereits im vorigen Februar einen Beschluss herbei, um den angesichts knapper Kassen nicht vermittelbaren Personalzuwachs zu stoppen. Doch neun Monate später, in...
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
