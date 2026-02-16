XXL-Behörde im Vogtland wächst trotz Bevölkerungsschwund: Wie das Landratsamt jetzt gegensteuern will

Die Kreisverwaltung im Vogtland ist trotz Bevölkerungsrückgang auf fast 1200 Stellen gewachsen. Jetzt muss die Behörde Personal reduzieren. Doch wie ernst sind die angekündigten Maßnahmen gemeint?

Erstaunliche Einblicke öffnen sich zurzeit in die Personalpolitik des Vogtlandkreises. Weil es 2025 einen plötzlichen Anstieg im Stellenplan des Landratsamtes gab, führte der Kreistag bereits im vorigen Februar einen Beschluss herbei, um den angesichts knapper Kassen nicht vermittelbaren Personalzuwachs zu stoppen. Doch neun Monate später, in...