Kürbitzer Weihnachtsausstellung seit 25 Jahren ein Höhepunkt im Vogtland: Das erwartet Besucher in diesem Jahr

„Wir haben ganz klein angefangen“, erinnert sich Gotthold Gütter. Er hatte vor 25 Jahren mit Hans-Jürgen Müller die Idee für das Weihnachtsevent im Ort. Inzwischen packen mehr als 30 Helfer mit an. Was sie dieses Mal vorbereitet haben.

Wenn in Kürbitz etwas los ist, strömen die Massen. So ist es beim SR-2-Rennen, so war es in diesem Jahr auch zur 800-Jahr-Feier und so ist es auch bei der liebevoll gemachten Weihnachtsausstellung im Vereinshaus „Goldner Löwe". Seit 25 Jahren gehört sie zum Dorfleben - und gilt im Plauener Umland als einer der Höhepunkte im Advent.