MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Leuchtendes Weihnachtsparadies im Vogtland: Für dieses geschmückte Haus gibt es sogar ein eigenes Lied – „das hat mich mitten ins Herz getroffen“

Jeden Abend leuchtet das Weihnachtshaus in Kürbitz.
Jeden Abend leuchtet das Weihnachtshaus in Kürbitz. Bild: Simone Zeh
Hobby-Dekorateur Martin Röder zeigt den beweglichen Weihnachtsmann im aufgeblasenen Geschenk.
Hobby-Dekorateur Martin Röder zeigt den beweglichen Weihnachtsmann im aufgeblasenen Geschenk. Bild: Simone Zeh
Der Nussknacker bewacht offenbar den Eingang.
Der Nussknacker bewacht offenbar den Eingang. Bild: Simone Zeh
Der Rauschebart sitzt vor dem Weihnachtshaus.
Der Rauschebart sitzt vor dem Weihnachtshaus. Bild: Simone Zeh
Jeden Abend leuchtet das Weihnachtshaus in Kürbitz.
Jeden Abend leuchtet das Weihnachtshaus in Kürbitz. Bild: Simone Zeh
Hobby-Dekorateur Martin Röder zeigt den beweglichen Weihnachtsmann im aufgeblasenen Geschenk.
Hobby-Dekorateur Martin Röder zeigt den beweglichen Weihnachtsmann im aufgeblasenen Geschenk. Bild: Simone Zeh
Der Nussknacker bewacht offenbar den Eingang.
Der Nussknacker bewacht offenbar den Eingang. Bild: Simone Zeh
Der Rauschebart sitzt vor dem Weihnachtshaus.
Der Rauschebart sitzt vor dem Weihnachtshaus. Bild: Simone Zeh
Plauen
Leuchtendes Weihnachtsparadies im Vogtland: Für dieses geschmückte Haus gibt es sogar ein eigenes Lied – „das hat mich mitten ins Herz getroffen“
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Weihnachtshaus im Plauener Umland ist seit Wochen der Hingucker. Wer dahinter steckt, welche Besonderheit es mit sich bringt und wie hoch die Stromrechnung ausfällt.

Wer Weihnachtsfan ist, dem geht vor diesem Haus das Herz auf. Es gleicht einer Weihnachtswelt. Figuren, Lichter, Kugelschmuck, wohin das Auge auch blickt. Das Haus steht in Kürbitz. Doch wer steckt hinter diesem festlichen Paradies? Es ist Martin Röder, der hier mit seiner Familie wohnt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
04.12.2025
4 min.
Kürbitzer Weihnachtsausstellung seit 25 Jahren ein Höhepunkt im Vogtland: Das erwartet Besucher in diesem Jahr
Viele Helfer bauen die Gartenbahn auf, Sven Jentzsch gehört dazu.
„Wir haben ganz klein angefangen“, erinnert sich Gotthold Gütter. Er hatte vor 25 Jahren mit Hans-Jürgen Müller die Idee für das Weihnachtsevent im Ort. Inzwischen packen mehr als 30 Helfer mit an. Was sie dieses Mal vorbereitet haben.
Simone Zeh
15:04 Uhr
2 min.
Diese Weischlitzer opfern ihre Freizeit für andere: Dafür wurden sie jetzt ausgezeichnet
Die Geehrten: Gerald Trampel, Marco Pätz, Helmut Wehrmann, Daniel Klipphahn, Gisela Schoen, Dieter Friedrich (von links), vorn sitzend Sigrid Jentzsch. Falk Scherf fehlt auf dem Bild. Steffen Raab (3.v.re.) und Annett Wunderlich (re.) überbrachten Glückwünsche.
Fünf Ehrenamtler und ein dreiköpfiges Team haben in der Gemeinde den Bürgerpreis erhalten. Wofür sie konkret geehrt wurden.
Simone Zeh
24.12.2025
1 min.
FC Erzgebirge: Nächster ehemaliger Aue-Spieler folgt Pavel Dotchev
Ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Pavel Dotchev und Mitspieler Mirnes Pepic gibt es für Niko Vukancic.
Nach einem kurzen Gastspiel in der Slowakei war Ex-FCE-Abwehrspieler Niko Vukancic ohne Verein. Nun unterschrieb er bei den Spatzen, welche seit November von Ex-Aue-Coach Pavel Dotchev betreut werden.
Thomas Kaufmann
25.12.2025
3 min.
Ohne Karpfen kein Silvester: Seit mehr als 30 Jahren sorgt Michael Helmert für Fisch auf dem Tisch vieler Erzgebirger
Michael Helmert bereitet sich auf den Verkauf der Silvesterkarpfen vor.
Fisch fasziniert den Rübenauer schon seit der Kindheit. Er verarbeitet ihn oder verkauft ihn ganz wie zum Jahreswechsel. Doch er stellt auch fest, dass sich gerade bei jungen Kunden etwas verändert.
Thomas Wittig
25.12.2025
2 min.
Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen
Israels Regierungschef Netanjahu will die landeseigene Rüstungsindustrie stärken. (Archivbild)
Während des Gaza-Kriegs setzten Deutschland und andere Länder ihre Rüstungsexporte an Israel zeitweise aus. Für Ministerpräsident Netanjahu ein Affront - auf den Milliardeninvestitionen folgen sollen.
Mehr Artikel