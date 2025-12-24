Leuchtendes Weihnachtsparadies im Vogtland: Für dieses geschmückte Haus gibt es sogar ein eigenes Lied – „das hat mich mitten ins Herz getroffen“

Plauen
Ein Weihnachtshaus im Plauener Umland ist seit Wochen der Hingucker. Wer dahinter steckt, welche Besonderheit es mit sich bringt und wie hoch die Stromrechnung ausfällt.
Wer Weihnachtsfan ist, dem geht vor diesem Haus das Herz auf. Es gleicht einer Weihnachtswelt. Figuren, Lichter, Kugelschmuck, wohin das Auge auch blickt. Das Haus steht in Kürbitz. Doch wer steckt hinter diesem festlichen Paradies? Es ist Martin Röder, der hier mit seiner Familie wohnt.
