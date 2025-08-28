Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Andrea Renz
Bild: Andrea Renz
Plauen
Kult Circus Renz gastiert zum ersten Mal in Pausa
Von FP
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis zum Sonntag finden Vorstellungen im Zirkuszelt an der Aral-Tankstelle statt. Worauf sich das Publikum freuen darf.

Der Kult-Circus Renz gastiert zum ersten Mal in Pausa. An der Aral-Tankstelle ist das Zirkuszelt aufgebaut. Noch bis zum Sonntag finden täglich 16 Uhr Vorstellungen statt, die letzte am Sonntag bereits um 11 Uhr. Der Traditionszirkus, der in fünfter Generation durch die Lande zieht, bietet Artistik, Tierdressuren und Clownerie. „Ein großes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
13.08.2025
1 min.
Organist aus England gastiert am Donnerstag im Freiberger Dom
William Fox, Director of Music an der Kathedrale von St Albans, gestaltet einen ganz besonderen Abend. Worauf darf sich das Publikum freuen?
FP
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
12:05 Uhr
1 min.
Am Sonntag noch nichts vor? Im Stadtpark Plauen gibt es wieder Kammermusik unter freiem Himmel
Zum musikalischen Parkspaziergang sind Besucher am 31. August von 14 bis 17 Uhr willkommen. Dabei können sie ihr Wandelkonzert selbst gestalten.
FP
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel