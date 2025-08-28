Bis zum Sonntag finden Vorstellungen im Zirkuszelt an der Aral-Tankstelle statt. Worauf sich das Publikum freuen darf.

Der Kult-Circus Renz gastiert zum ersten Mal in Pausa. An der Aral-Tankstelle ist das Zirkuszelt aufgebaut. Noch bis zum Sonntag finden täglich 16 Uhr Vorstellungen statt, die letzte am Sonntag bereits um 11 Uhr. Der Traditionszirkus, der in fünfter Generation durch die Lande zieht, bietet Artistik, Tierdressuren und Clownerie. „Ein großes...