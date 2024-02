Kuss-Aktion: Viele verliebte Paare besuchen am Valentinstag Schloss Leubnitz

Die Idee kam bei zahlreichen Paaren an: Sich zum Valentinstag küssen und dann gemeinsam kostenlos das Schloss Leubnitz besichtigen. Es wurden Erinnerungen wach und neue Pläne geschmiedet.

Ob Paare sich wirklich verliebt zeigen und am Valentinstag mit einem Kuss über die Türschwelle des Leubnitzer Schlosses treten würden? Wer Zweifel an der am Mittwoch erstmals initiierten Aktion des Fördervereins Schloss Leubnitz hatte, wurde schnell eines Besseren belehrt. „Das erste Paar war schon früh halb zehn da“, verriet Beatrice...