Lange Staus an der Plauener Südinsel: Jetzt reagiert das Verkehrsamt

Die neue Ampelanlage an der wichtigen Kreuzung hat in den vergangenen Tagen für viel Ärger gesorgt. „Es war katastrophal“, sagt ein Unternehmer. Doch inzwischen hat sich etwas getan.

Der durch die neue Ampelschaltung verursachte Stau an der Plauener Südinsel hat in der vergangenen Woche besonders Pendlern Nerven geraubt. Die gute Nachricht: Jetzt hat das zuständige Verkehrsamt nicht nur Fehler bei der Einrichtung der Ampeln eingeräumt, sondern auch behoben.