Langjähriger Geschäftsführer verlässt überraschend das Plauener Helios-Klinikum

Plauen
Sechs Jahre lang leitete Ralph Junghans das Plauener Krankenhaus. Nun scheidet er aus. Was sind die Gründe?
Überraschende Personalie im Plauener Krankenhaus: Der langjährige Geschäftsführer Ralph Junghans verlässt das Helios Vogtland-Klinikum. Wie Martin Wachter, Leiter für den Bereich Marketing, Kommunikation und Technologien bei Helios, auf Anfrage der „Freien Presse“ bestätigte, scheidet Junghans zum 15. September aus der...
