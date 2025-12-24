MENÜ
In Plauen ist in der Nacht zum 24. Dezember ein Zigarettenautomat zerstört worden.
Plauen
Lauter Knall in der Nacht: Wieder ein Automat in Plauen gesprengt
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Wenige Tage nach der Sprengung eines Fahrkartenautomaten ist in Plauen ein weiteres Gerät zerstört worden. Diesmal war ein Zigarettenautomat das Ziel.

In Plauen ist in der Nacht zu Mittwoch ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Nach Angaben der Polizei hat sich die Tat gegen 0.05 Uhr an der Pausaer Straße ereignet. Der Hinweis kam von einem Anwohner, nachdem dieser durch einen lautstarken Knall aufgeschreckt wurde. Beim Blick aus dem Fenster konnte er zwei Personen wahrnehmen, die sich in der...
