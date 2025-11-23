„Leser helfen“: Azubis von Meiser Vogtland auf dem Weihnachtsmarkt

Die erste Runde der Verkaufsaktion für den guten Zweck läuft am Mittwoch und Donnerstag in Plauen.

Die diesjährige Aktion „Leser helfen“ startet am ersten Adventswochenende. Für zwei Projekte aus der Region werden dann wieder Spenden gesammelt. Bereits vor Bekanntgabe der Spendenprojekte sind in diesem Jahr die Azubis von Meiser Vogtland aktiv. Sie verkaufen wie in den beiden Vorjahren Weihnachtliches für den guten Zweck - und zwar am...