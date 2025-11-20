Letzte Chance für Modellbahnausstellung in Plauen

Die Schau in der Plauener Friedensschule ist am Samstag und Sonntag noch einmal zu sehen.

Zehn Anlagen sind bei der diesjährigen Modellbahnausstellung in der Plauener Friedensschule zu sehen. Einer der Themenschwerpunkte ist die Bombardierung des Oberen Bahnhofes vor 80 Jahren am Ende des Zweiten Weltkrieges. Eine Fotodokumentation befasst sich mit dem 1848 eröffneten Bahnhof, seiner Zerstörung durch alliierte Flugzeugverbände und...