Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Letzte Chance: Gefragte Ausstellung in Pausa am Mittwoch nochmals zu sehen

Alte Straßenschilder aus Pausa.
Alte Straßenschilder aus Pausa. Bild: Simone Zeh/Archiv
Alte Straßenschilder aus Pausa.
Alte Straßenschilder aus Pausa. Bild: Simone Zeh/Archiv
Plauen
Letzte Chance: Gefragte Ausstellung in Pausa am Mittwoch nochmals zu sehen
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum dritten Powerpoint-Vortrag und zur Ausstellung über Pausaer Straßen heißt der örtliche Heimatverein willkommen.

Die Ausstellung „Straßen, Häuser, Menschen“ kommt einer Reise durch die Geschichte der ältesten Straßen der Stadt Pausa gleich. „Sie ist eine der erfolgreichsten Ausstellungen der vergangenen Jahre“, sagt Ute Arnold vom Heimatverein. Sie hat die Schau konzipiert und aufgebaut. „Bisher kamen fast 600 Besucher.“ Anhand von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
1 min.
Schon 300 Besucher: Ausstellung über die ältesten Straßen Pausas wird verlängert
Ute Arnold zeigt Geschirr aus der alten Bahnhofswirtschaft in Pausa.
Die aktuelle Schau des Heimatvereines ist nun auch noch im Oktober zu sehen. Es geht um Straßen, Geschäfte und Menschen. Am Freitag gibt’s zudem ein Schmankerl.
Simone Zeh
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
22.10.2025
2 min.
OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Mit einem eigenen Browser will OpenAI ChatGPT stärker bei der Nutzung von Websites etablieren. (Archivbild)
Internet-Nutzer steuern Websites tagtäglich über Browser-Software wie Chrome oder Safari an. Beim Konkurrenz-Programm Atlas von OpenAI soll der Chatbot ChatGPT ein ständiger Begleiter sein.
29.08.2025
4 min.
Von Armenhaus bis Bahnhofsgaststätte: Vier spannende Fakten über Pausas Vergangenheit
Ekkehard Weigelt und Ute Arnold am originalen Tisch mit ebenso originalem Kaffeegeschirr der einstigen Bahnhofswirtschaft.
In die Historie von Straßen und ihre Namen sowie Schicksale der dort lebenden Menschen können Pausaer ab Freitag in einer neuen Ausstellung eintauchen. Was sich dort Wissenswertes entdecken lässt.
Simone Zeh
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
Mehr Artikel