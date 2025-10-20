Letzte Chance: Gefragte Ausstellung in Pausa am Mittwoch nochmals zu sehen

Zum dritten Powerpoint-Vortrag und zur Ausstellung über Pausaer Straßen heißt der örtliche Heimatverein willkommen.

Die Ausstellung „Straßen, Häuser, Menschen“ kommt einer Reise durch die Geschichte der ältesten Straßen der Stadt Pausa gleich. „Sie ist eine der erfolgreichsten Ausstellungen der vergangenen Jahre“, sagt Ute Arnold vom Heimatverein. Sie hat die Schau konzipiert und aufgebaut. „Bisher kamen fast 600 Besucher.“ Anhand von...