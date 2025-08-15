Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: MDR/Stephan Flad
Plauen
MDR-Rundfunkchor tritt im Kirchpark Altensalz auf
Redakteur
Von Michael Brandenburg
Um das Konzert, das zum „MDR-Sommergesang 2025“ gehört, hatte sich die Kirchgemeinde erfolgreich beworben.

Altensalz.

Der MDR-Rundfunkchor hat sich für Freitag, den 15. August, zu einem Sommerkonzert in Altensalz angekündigt. Bei freiem Eintritt werden die Sängerinnen und Sänger ab 19.30 Uhr im Kirchpark des Ortsteils der Gemeinde Neuensalz auftreten. Bereits ab 15.30 Uhr wird zum Cafébetrieb in die Alte Schule von Altensalz eingeladen, auch am Abend soll laut Ankündigung für Essen und Getränke gesorgt sein. Das Konzert, das bei schlechtem Wetter in der Kirche stattfindet, kam zustande, weil sich die Kirchgemeinde, die sich auch für weitere kulturelle Projekte wie das Open-Air am Vogtlandmeer und das Erntedankfest mit Vorabendkonzert im Kirchpark engagiert, für den „MDR-Sommergesang 2025“ beworben hatte. Nach Angaben des MDR wurden aus mehr als 100 Bewerbungen von Initiativen, Vereinen und Einzelpersonen um diese Konzerte 14 Initiativen ausgewählt, darunter die Altensalzer. (mib) Foto: MDR/Stephan Flad/Archiv

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
