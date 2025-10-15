Mehr als nur Waldyoga: Vogtländerin will Menschen zurück zur Natur bringen – „es ist meine Berufung“

Die Psychologin und Yogalehrerin Theresia Tröger umarmt gern Bäume oder klettert auf deren Ästen. Sie sammelt und verarbeitet Heilkräuter. Besonders angetan hat es ihr jedoch eine klebrige Substanz.

Haben Sie schon mal eine Hagebutte gleich vom Strauch weg probiert? Ja? Dann wissen Sie, es gibt einen Zeitpunkt im Jahr, etwa nach dem ersten Frost, da schmeckt das Fruchtfleisch sehr aromatisch, sauer und süß zugleich. „Das ist eine Vitamin-C-Bombe“, sagt Theresia „Thera“ Tröger. Der Wald ist das zweite Zuhause der Neuensalzerin. Und...