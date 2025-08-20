Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Mehr Bedarf, weniger Helfer: Plauener Tafel bietet internationales Mittagsbüfett

Das Küchenteam der Plauener Tafel bereitete warme und kalte Speisen aus verschiedenen Ländern zu.
Das Küchenteam der Plauener Tafel bereitete warme und kalte Speisen aus verschiedenen Ländern zu.
Das Küchenteam der Plauener Tafel bereitete warme und kalte Speisen aus verschiedenen Ländern zu.
Das Küchenteam der Plauener Tafel bereitete warme und kalte Speisen aus verschiedenen Ländern zu. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Mehr Bedarf, weniger Helfer: Plauener Tafel bietet internationales Mittagsbüfett
Redakteur
Von Elisa Leimert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Hand in Hand arbeiten in der Küche der Tafel Plauen verschiedene Nationalitäten zusammen. Entstanden ist ein internationales Mittagessen, für wenig Geld. Immer mehr Menschen sind darauf angewiesen.

Das Küchenteam der Plauener Tafel hatte am Mittwochvormittag alle Hände voll zu tun. Gemüse schnippeln, Soßen anrühren, Braten – nur noch zehn Minuten, bis es um 11 Uhr losgehen soll. Die ersten Gäste der diesjährigen „Kleinen grünen Woche“ im Sozialen Kompetenzzentrum an der Schloßstraße warten schon auf ihren Plätzen.
