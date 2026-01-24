MENÜ
  • Mehr Jugendliche streben Ausbildung bei hiesigen Firmen an: Boomt jetzt das Vogtland-Handwerk?

Anton Paul aus Reichenbach (links) ließ sich beim Tag der Bildung von Lehrling Paul Pfeiffer (Mitte) und Tim Reinhold zeigen, was Anlagenmechaniker können müssen.
Anton Paul aus Reichenbach (links) ließ sich beim Tag der Bildung von Lehrling Paul Pfeiffer (Mitte) und Tim Reinhold zeigen, was Anlagenmechaniker können müssen. Bild: Ellen Liebner
„Auf den grünen Kreis achten“, empfahl Marco Werner (rechts), Ausbilder für Schweißtechnik, Schüler Oskar Zöphel aus Oelsnitz. Es wurde virtuell geschweißt.
„Auf den grünen Kreis achten“, empfahl Marco Werner (rechts), Ausbilder für Schweißtechnik, Schüler Oskar Zöphel aus Oelsnitz. Es wurde virtuell geschweißt. Bild: Ellen Liebner
Ron Klopfer und Opa Jens Klopfer erhielten von Kenneth Singer (rechts) Einblick ins KFZ-Handwerk. Er ist im dritten Lehrjahr.
Ron Klopfer und Opa Jens Klopfer erhielten von Kenneth Singer (rechts) Einblick ins KFZ-Handwerk. Er ist im dritten Lehrjahr. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Mehr Jugendliche streben Ausbildung bei hiesigen Firmen an: Boomt jetzt das Vogtland-Handwerk?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lehrling wird man nicht über Nacht. Was dafür alles nötig ist, erfuhren Schüler und Eltern beim Bildungstag der Handwerkskammer in Plauen. So schätzt die Kreishandwerkerschaft die Lage ein.

Ein ruhiges Händchen, gute Augen und Atemtechnik. Dies brauchen Schweißer neben Schutzkleidung unbedingt. Ansonsten kann es passieren, dass die 3000-Grad-Flamme ein Loch ins Blech brennt - und zwar dort, wo es nicht hinsoll. Um kleine Unfälle zu verhindern, hatte Marco Werner am Samstag beim Tag der Bildung im Bildungs- und Technologiezentrum...
