Mehr Jugendliche streben Ausbildung bei hiesigen Firmen an: Boomt jetzt das Vogtland-Handwerk?

Lehrling wird man nicht über Nacht. Was dafür alles nötig ist, erfuhren Schüler und Eltern beim Bildungstag der Handwerkskammer in Plauen. So schätzt die Kreishandwerkerschaft die Lage ein.

Ein ruhiges Händchen, gute Augen und Atemtechnik. Dies brauchen Schweißer neben Schutzkleidung unbedingt. Ansonsten kann es passieren, dass die 3000-Grad-Flamme ein Loch ins Blech brennt - und zwar dort, wo es nicht hinsoll. Um kleine Unfälle zu verhindern, hatte Marco Werner am Samstag beim Tag der Bildung im Bildungs- und Technologiezentrum...