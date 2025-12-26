Mitarbeiterin der Plauener Tafel: „Ich hatte große Pläne, aber das Leben hatte andere“

Nur etwa jeder zweite Betrieb im Vogtland erfüllt nach Angaben der Agentur für Arbeit die Beschäftigungspflicht für Menschen mit Behinderung. Doch diese können wertvolle Mitarbeiter sein. Drei Beispiele.

Ludmilla Bondarev aus Oelsnitz gehört zur Mannschaft der Plauener Tafel. Die Frau aus der Ukraine ist als Sozialhelferin in der Kleiderkammer tätig - trotz einer Erkrankung und Behinderung. „Ich hatte große Pläne für meine berufliche Zukunft, aber das Leben hatte andere", sagt sie dazu.