Nach 16 Jahren am Plauener Diesterweg-Gymnasium geht Petra Engelhardt in den Ruhestand: „Ich hinterlasse Spuren“

Die Pädagogin freut sich auf die Zeit nach dem aktiven Berufsleben, will viele Dinge tun, für welche die Zeit fehlte: Lesen, Gartenarbeit, Ausschlafen. Sie geht jedoch nicht allein in Rente.

Wenn Petra Engelhardt von „ihrem“ Diesterweg-Gymnasium spricht, gerät sie schnell ins Schwärmen. Und diese Begeisterung steckt scheinbar an. Denn die Einrichtung in der Neundorfer Vorstadt hat derzeit 600 Schüler und ist mit ihrem sportlichen Profil und dem in Sachsen sehr seltenen Leistungskurs Kunst beliebter denn je.