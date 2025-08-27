Nach dem großen Erfolg für das Jump-Osterfeuer in Plauen: Rathaus will das nächste Top-Event ins Vogtland holen

Plauen
30 Jahre nach dem „Tag der Sachsen“ 1997 in Plauen will die Stadtverwaltung einen neuen Anlauf für das Supervolksfest nehmen. Doch diese Euphorie teilt nicht jeder.
Die ganze Innenstadt voller Menschen, überall gute Laune, ein beeindruckender Festumzug: Der „Tag der Sachsen“ 1997 in Plauen ist vielen Vogtländern positiv in Erinnerung geblieben. Die Stadt will nun einen neuen Anlauf nehmen und sich 30 Jahre nach dem Groß-Event in Plauen erneut für das Volksfest bewerben.
