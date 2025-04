Nach dem überraschenden Tod von Rosenstolz-Sängerin Anna R.: Plauener erinnern sich an zwei besondere Konzerte in der „Röste“

Lange bevor Rosenstolz die großen Bühnen eroberte, gab das Duo bereits Konzerte in Plauen - so auch in der „Alten Kaffeerösterei“. Dort ist ein besonderes Erinnerungsstück an Anna R. erhalten geblieben.

Die Nachricht vom plötzlichen Tod der Sängerin Anna R., sie war neben Peter Plate Gründerin und Sängerin des erfolgreichen Deutsch-Pop-Duos Rosenstolz, hat auch in Plauen für Bestürzung gesorgt. Hier hatte die Band schon Mitte der 1990er-Jahre eine Fan-Basis.