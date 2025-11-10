Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach Diebstahl eines 2000 Euro teuren XXL-Engels vor zwei Jahren in Plauen: 29-Jähriger verurteilt

Einen solchen XXL-Engel von Wendt und Kühn hatte der Angeklagte entwendet.
Einen solchen XXL-Engel von Wendt und Kühn hatte der Angeklagte entwendet.
Plauen
Nach Diebstahl eines 2000 Euro teuren XXL-Engels vor zwei Jahren in Plauen: 29-Jähriger verurteilt
Redakteur
Von Sabine Schott
Die Elfpunkte-Figuren sind begehrt. Der Dieb hatte sich eine solche einfach so unter den Arm geklemmt und war aus dem Geschäft spaziert. Doch er wurde gefasst. Nun folgte die Quittung.

Ein 29-Jähriger, der kurz vor Weihnachten 2023 eine XXL-Engelsfigur der erzgebirgischen Kunsthandwerksfirma Wendt und Kühn aus einem Laden am Postplatz gestohlen hat, ist jetzt am Amtsgericht Plauen verurteilt worden. Das Strafmaß: eine Freiheitsstrafe von zehn Monaten ohne Bewährung.
