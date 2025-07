Nach Einbruchserie in Plauen: Retouren-Automat hat neuen Standort

Nachdem der Automat an der Hammerstraße ganze acht Mal von Dieben heimgesucht wurde, zogen die Betreiber Konsequenzen. Auch beim Stand der Ermittlungen gibt es Neuigkeiten.

Mit dem neuen Standort des „Secret Packs Sachsen“-Automaten in Plauen ist Betreiberin Stefanie Schink durchaus zufrieden. „Sicher, auch wir spüren, dass gerade Ferienzeit ist. Aber es war in jedem Fall die richtige Entscheidung“, so Schink. Seit Ende Juni steht ihr Retouren-Automat nicht mehr an der Hammerstraße, sondern fügt sich ins...