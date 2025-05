Nach Einbrüchen in Plauener Retoure-Automat: Wo der Automat künftig stehen soll

Innerhalb kurzer Zeit wurde der Automat für die „Secrets Packs“ an der Plauener Hammerstraße zweimal aufgebrochen. Die Betreiber ziehen Konsequenzen. Wie und vor allem wo es jetzt weitergehen soll.

Nachdem unbekannte Täter in kurzer Zeit gleich zweimal den Plauener Retouren-Automat des Unternehmens „Secret Packs Sachsen“ aufgebrochen haben, kündigten die Betreiber Konsequenzen an. Man wolle sich vom Standort an der Hammerstraße 94, gleich neben dem ehemaligen Autohaus, zurückziehen.