Nach kurzfristiger Absage: Oberschule in Pausa öffnet am 5. Februar ihre Türen

Plauen
Die Einrichtung an der Pestalozzistraße musste Mitte Januar aus Krankheitsgründen den Termin kippen. Jetzt wird er nachgeholt.
Die Oberschule in Pausa an der Pestalozzistraße führt einen Tag der offenen Tür durch - am Donnerstag, 5. Februar, von 15 bis 18 Uhr. Mitte Januar hatte das Event wegen eines sehr hohen Krankenstandes kurzfristig abgesagt werden müssen, wie der amtierende Schulleiter Sebastian Herda mitteilt. Jetzt wird alles nachgeholt. Interessierte,...
