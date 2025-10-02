Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Nach schwerem Lkw-Unfall: Holbeinstraße in Plauen in einer Fahrtrichtung wieder frei

An der Böschung sind die Folgen des Unfalls sichtbar.
Bild: Nancy Dietrich
An der Böschung sind die Folgen des Unfalls sichtbar.
An der Böschung sind die Folgen des Unfalls sichtbar. Bild: Nancy Dietrich
Plauen
Nach schwerem Lkw-Unfall: Holbeinstraße in Plauen in einer Fahrtrichtung wieder frei
Redakteur
Von Nancy Dietrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ursprünglich sollte die Straße mindestens bis Dienstag voll gesperrt bleiben. Zumindest etwas Entspannung gibt es jetzt.

Die Holbeinstraße in Plauen ist nach dem schweren Lkw-Unfall vom Dienstag nun zumindest halbseitig wieder befahrbar. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die stadtauswärtige Richtung der Straße seit Donnerstagmittag wieder ohne Einschränkungen nutzbar: Zwischen Holbeinstraße 37 (Betonwerk) und der „Panzerbrücke“ könne der Verkehr...
01.10.2025
3 min.
Müller-Drogerie in Plauen auf Anordnung der Stadt am Mittwoch überraschend geschlossen: Das war der Grund
Arbeiten an Stromkabeln vor der Müller-Drogerie hatten am Mittwoch eine Schließung der Plauener Filiale zur Folge.
Viele Kunden mussten wieder umkehren. Wie das Rathaus die Schließung der Filiale an der Bahnhofstraße begründet.
Nancy Dietrich
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
2 min.
Hiobsbotschaft für Autofahrer in Plauen: Holbeinstraße bleibt nach Lkw-Unfall noch tagelang gesperrt
Die Bergungsarbeiten dauerten bis in die Nacht.
Ein Sattelzug ist am Dienstag fast in die Weiße Elster gestürzt. 150.000 Euro Schaden entstanden bei dem Unfall. Und nicht nur das.
Jonas Patzwaldt, Cornelia Henze und Nancy Dietrich
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
Mehr Artikel