Der Tatort: der Parkplatz an der Forst-/Stresemannstraße.
Der Parkplatz ist privat betrieben. Dort gibt es auch eine DHL-Packstation.
Der Parkplatz befindet sich an der Ecke Forst-/Stresemannstraße.
Plauen
Nach sexuellem Übergriff in Plauen: Polizei sucht Zeugen
Von Nancy Dietrich
Die Ermittler hoffen auf Hinweise zu einem Vorfall vom 25. Januar auf einem bekannten Innenstadt-Parkplatz.

Nach dem sexuellen Übergriff auf einem Parkplatz am Rande der Plauener Innenstadt sucht die Polizei noch immer Zeugen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion am Donnerstagmittag sagte, seien noch keine neuen Hinweise zu dem Vorfall eingegangen. Der Polizei zufolge lief eine Frau am Sonntag, 25. Januar, gegen 18 Uhr von der...
