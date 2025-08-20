Nächster Sporthalleneubau in Plauen: Spatenstich für Turnhalle der Kemmler-Oberschule vollzogen

Plauen
Fördergeld, das die Stadt Plauen im Rahmen des Modellvorhabens „Zukunft leben im Plauener Süden“ bekommen hat, ermöglicht die Investition. Baulich ist sie jedoch schon zu Beginn eine Herausforderung.
Noch schnell die Bauhelme aufgesetzt, zum Spaten gegriffen, eingestochen - Punkt 11.21 Uhr war am Mittwochmittag der symbolische Spatenstich für Plauens nächstes großes Bauprojekt vollzogen: der Neubau einer Einfeldturnhalle für die Plauener Kemmler-Oberschule in der Ostvorstadt. Bis Weihnachten 2026 sollen die Bauarbeiten beendet sein....
