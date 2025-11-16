Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Neubau der Plauener Elsterbrücke: Ab wann der Verkehr wieder rollen kann

Die ersten Fahrbahnen über den Brückenneubau sind asphaltiert. Ab Dienstag soll stadtauswärts der Verkehr wieder rollen.
Die ersten Fahrbahnen über den Brückenneubau sind asphaltiert. Ab Dienstag soll stadtauswärts der Verkehr wieder rollen.
Plauen
Neubau der Plauener Elsterbrücke: Ab wann der Verkehr wieder rollen kann
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem die Straßenbahnen seit einiger Zeit wieder über die Brücke fahren können, gibt es nun auch eine erste Freigabe für den übrigen Fahrzeugverkehr.

Seit dem 2. September rollen in Plauen wieder Straßenbahnen über die neue Elsterbrücke. Und auch für den Straßenverkehr gibt es eine gute Nachricht: Ab Dienstag ist die Syrastraße samt Elsterbrücke stadtauswärts wieder befahrbar. 13 Uhr will Bürgermeisterin Kerstin Wolf den Abschnitt nach langer Bauzeit offiziell freigeben. So kann neben...
