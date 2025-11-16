Neubau der Plauener Elsterbrücke: Ab wann der Verkehr wieder rollen kann

Plauen
Nachdem die Straßenbahnen seit einiger Zeit wieder über die Brücke fahren können, gibt es nun auch eine erste Freigabe für den übrigen Fahrzeugverkehr.
Seit dem 2. September rollen in Plauen wieder Straßenbahnen über die neue Elsterbrücke. Und auch für den Straßenverkehr gibt es eine gute Nachricht: Ab Dienstag ist die Syrastraße samt Elsterbrücke stadtauswärts wieder befahrbar. 13 Uhr will Bürgermeisterin Kerstin Wolf den Abschnitt nach langer Bauzeit offiziell freigeben. So kann neben...
