Neue Sporthalle am Lessing-Gymnasium in Plauen: Termin für Eröffnung steht jetzt fest

Das Bauvorhaben an der Chamissostraße in Plauen befindet sich auf der Zielgeraden. Die neue Sporthalle soll in wenigen Wochen öffnen – allerdings vorerst ohne Betreiber. Doch wie soll das funktionieren?

Bis zuletzt hatte es zum neuen Sportforum Vogtland in Plauen unbeantwortete Fragen gegeben. Der Termin der Eröffnung war bislang ebenso noch offen wie die Frage der Betreibung. Beide Dinge scheinen jetzt geklärt - zumindest teilweise: Wie Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner am Mittwoch sagte, soll die neue Sporthalle an der Chamissostraße... Bis zuletzt hatte es zum neuen Sportforum Vogtland in Plauen unbeantwortete Fragen gegeben. Der Termin der Eröffnung war bislang ebenso noch offen wie die Frage der Betreibung. Beide Dinge scheinen jetzt geklärt - zumindest teilweise: Wie Plauens Oberbürgermeister Steffen Zenner am Mittwoch sagte, soll die neue Sporthalle an der Chamissostraße...