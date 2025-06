Neuer Edeka-Kreisel in Plauen: „Sind die Fußgänger vergessen worden?“

Spätestens Jahresende soll der ovale Kreisverkehr am künftigen Edeka-Markt in Plauen fertig sein. Für Fußgänger gibt es Überwege an den Straßenzufahrten, aber auch ein neues Problem.

Seit Februar wird mit Hochdruck am neuen Verkehrsknoten nahe der Plauener Innenstadt gebaut. Die bislang eher unübersichtliche Doppelkreuzung an Reißiger Straße, Lessingstraße sowie Martin-Luther-Straße soll zu einem oval angelegten Kreisverkehr umgebaut werden.