Nach dem Unfall mit Fußgängern am neuen Edeka-Oval: So diskutieren die Plauener im Netz über den Kreisverkehr

Plauen
Am Dienstag sind an dem neugestalteten Knoten an der Reißiger Straße drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Die Plauener reagieren mit Kritik, aber auch mit dem Verweis auf die Verkehrsregeln.
Anfang Dezember war der Ovalkreisel am Knoten Reißiger Straße/Martin-Luther-Straße/Lessingstraße in Plauen freigegeben worden. Zuvor war dort an den Zufahrten kurz nacheinander eine Doppelampel installiert; der Bereich galt als verkehrstechnisch schwierig. Mit dem unrunden Kreisverkehr sollte alles anders werden.
