Betreiber Philipp Morgenstern (links) mit den Helfern Artur Fügert und Angelina Herrmann im Café Glück.
Betreiber Philipp Morgenstern (links) mit den Helfern Artur Fügert und Angelina Herrmann im Café Glück. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Neues Café in Plauen: Warum ein Lehrer unter die Gastronomen geht
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der ehemaligen Filiale der Pasold-Bäckerei an der Moritzstraße in Plauen brennt wieder Licht. Was der neue Betreiber vorhat.

Von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung hat es gar nicht lang gedauert, sagt Philipp Morgenstern. „Alles in allem vielleicht drei Monate.“ Seit Mitte September hat sein „Café Glück“ an der Plauener Moritzstraße jetzt geöffnet. Neben Kaffee und selbstgebackenem Kuchen gibt es auch ein Mittagsangebot. Noch ist vieles im Werden,...
