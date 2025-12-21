Neues Plauener Spitzenrestaurant Hempelsche Fabrik lädt Ehrenamtliche zum Adventsessen ein: „Solidarität braucht Taten, nicht nur Worte“

Plauen
Dutzende Helferinnen und Helfer speisten am Sonntag in der neuen Gaststätte in der Elsteraue. Unternehmer Rainer Gläß erklärt, warum ihm diese Benefiz-Aktion wichtig war.
Am vierten Advent ist in der Hempelschen Fabrik in Plauen ein besonderes Adventsessen für Ehrenamtliche veranstaltet worden. Vertreter der Plauener Tafel sowie der regionalen Malteser waren zum Mittagstisch geladen. Auf die Teller im neuen Plauener Spitzenrestaurant kamen Tomatensuppe als Vorspeise, Gänsekeule mit Klößen als Hauptgang und...
