Neues Sushi-Restaurant in Plauen kurz vor Eröffnung

Ein reines Sushi-Lokal fehlt in der Plauener Gastronomie-Landschaft bisher. Drei Männer wollen das ändern und eröffnen das Restaurant „Shamsa Sushi“. Was Gäste dort erwartet.

Das kulinarische Angebot in Plauen wird erweitert. Magomed-Rasul Amerkhanov eröffnet am Dienstag ein Sushi-Restaurant an der Neundorfer Straße in Plauen. Es liegt direkt neben der Neuen Kaffeerösterei mit der Hausnummer 4. Mit dabei sind Amerkanovs Bruder und ein Freund. Woher kommt die Idee und was steht auf der Karte?