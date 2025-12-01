Oskar Pögl - der Mann, der Kraftklub ins Vogtland holte und damit den Coup seines Lebens landete

Die Chemnitzer Band Kraftklub gab ein Überraschungskonzert auf dem Bierseitenhof in Drochaus. Was der 23-jährige Mälzer dafür an nur einem Tag stemmen musste.

Was war das für ein wilder Fiebertraum? „Surreal, absolut surreal“, sprudelt es aus Oskar Pögl noch am Morgen danach. „Da kommt mit Kraftklub eine der aktuell größten deutschen Bands bei dir vorbei und releast einfach ihr Album auf deinem Hof – im dorfigsten Dorf überhaupt.“ Kein Traum. Genau das ist tatsächlich passiert.