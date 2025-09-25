Papierherstellung seit Jahrhunderten: Diese Stadt im Vogtland zeigt einen Schatz

Brauchen wir Papier künftig noch im Zuge der Digitalisierung? Seit mehr als 400 Jahren wird in Greiz Papier hergestellt. Die Macher von einst sollen nicht vergessen werden.

Die Stadt Greiz weist eine lange Tradition in der Herstellung von Papier auf. Diesem Thema widmet sich aktuell die Ausstellung „Vom Lumpensammler zur Papierfabrik Greiz“, die noch bis Samstag im Unteren Schloss gezeigt wird. Die Stadt Greiz weist eine lange Tradition in der Herstellung von Papier auf. Diesem Thema widmet sich aktuell die Ausstellung „Vom Lumpensammler zur Papierfabrik Greiz“, die noch bis Samstag im Unteren Schloss gezeigt wird.