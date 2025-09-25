Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Papierherstellung seit Jahrhunderten: Diese Stadt im Vogtland zeigt einen Schatz

Blick in die Ausstellung zur Papierherstellung.
Blick in die Ausstellung zur Papierherstellung. Bild: Simone Zeh
Blick in die Ausstellung zur Papierherstellung.
Blick in die Ausstellung zur Papierherstellung. Bild: Simone Zeh
Plauen
Papierherstellung seit Jahrhunderten: Diese Stadt im Vogtland zeigt einen Schatz
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Brauchen wir Papier künftig noch im Zuge der Digitalisierung? Seit mehr als 400 Jahren wird in Greiz Papier hergestellt. Die Macher von einst sollen nicht vergessen werden.

Die Stadt Greiz weist eine lange Tradition in der Herstellung von Papier auf. Diesem Thema widmet sich aktuell die Ausstellung „Vom Lumpensammler zur Papierfabrik Greiz“, die noch bis Samstag im Unteren Schloss gezeigt wird.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
15.07.2025
1 min.
Ausstellung zur Papiergeschichte in Greiz
Im Unteren Schloss Greiz ist eine Ausstellung zur Papierfabrik zu sehen.
Die Geschichte der Papierfabrik in Greiz wird im Unteren Schloss lebendig. Erstmals werden Porträts der Familie Günther gezeigt, die viel über die Stadt verraten.
Babette Philipp
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
31.07.2025
2 min.
Museum im Unteren Schloss Greiz zeigt neue Sonderschau
Sie beschäftigt sich mit der Wirtschaftsgeschichte der Stadt ab dem Jahr 1589 und rückt die Papierfabrik Greiz und deren Eigentümer in den Blickpunkt.
Bernd Jubelt
Mehr Artikel