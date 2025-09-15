Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Yannick Färber (rechts) zeigt Simone Podstawa und Stephan Müller die Ausstellung zur Historie des Wasserturmes.
Yannick Färber (rechts) zeigt Simone Podstawa und Stephan Müller die Ausstellung zur Historie des Wasserturmes. Bild: Simone Zeh
Yannick Färber (rechts) zeigt Simone Podstawa und Stephan Müller die Ausstellung zur Historie des Wasserturmes.
Yannick Färber (rechts) zeigt Simone Podstawa und Stephan Müller die Ausstellung zur Historie des Wasserturmes. Bild: Simone Zeh
Plauen
Pläne für den Syrauer Wasserturm locken viele Besucher an
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem die Absichten von Unternehmer Andreas Scherf für den Syrauer Wasserturm bekannt sind, stiegen viele Besucher am Tag des offenen Denkmals dort hinauf. Das wird nun erst einmal nicht mehr möglich sein. Bauarbeiten stehen an. Was den Eigentümer antreibt.

„Vorsicht: eng und steil“ war vor dem Aufgang zum Wasserturm zu lesen. Das hielt die Besucher zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag aber nicht ab, die Treppenstufen hoch zu steigen. Es ging zwar nicht bis ganz in die Höhe, aber die Aussicht in alle Richtungen ließ sich dennoch gut genießen. „Es ist ein Erlebnis, ein neues Ziel“,...
