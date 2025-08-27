Plauen erhält vom Freistaat Sachsen rund zehn Millionen Euro für den Stadtteil Haselbrunn

Plauen
Mit dem Fördergeld kann die Stadt Plauen nun ein weiteres Großvorhaben in Angriff nehmen, sagte Oberbürgermeister Steffen Zenner. Er sprach von einem „Schub“ für die Stadt.
Beim dritten Anlauf hat es geklappt: Plauen bekommt vom Freistaat Sachsen Fördergeld für geplante Investitionen im Norden der Stadt. Darüber haben der Plauener CDU-Landtagsabgeordnete Jörg Schmidt und Oberbürgermeister Steffen Zenner (CDU) informiert. Vor allem der Stadtteil Haselbrunn soll von dem jetzt zugesagten Geld aus dem Programm...
