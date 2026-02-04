Plauen: Warum kostet ein kleiner Baumkuchen bei Ihnen mittlerweile knapp 12 Euro, Herr Konditormeister?

Er könne seine Produkte nicht günstiger anbieten, sagt ein Bäcker- und Konditormeister aus Plauen. Besserung sei nicht in Sicht – auch deshalb, weil es der Gesetzgeber so wolle, sagt er.

Der Baumkuchen gilt als Krone des Bäcker- und Konditorhandwerks. In der Branche wird das Gebäck auch als Königskuchen bezeichnet, denn die Herstellung ist aufwendig: Ein Baumkuchen entsteht durch schichtweises Auftragen eines speziellen Teigs auf einer rotierenden Walze, wobei jede Schicht einzeln gebacken wird. Dadurch entstehen die...