Plauener beteiligen sich an Aktionen gegen geplante Wehrpflicht

Eine Kundgebung findet am Freitag auf dem Theaterplatz statt. Was der Hintergrund ist.

Gegen die geplante Wehrpflicht demonstrieren Schülerinnen und Schüler am Freitag, 5. Dezember, deutschlandweit. Eine Kundgebung findet dazu in Plauen ab 13 Uhr auf dem Theaterplatz statt. Das hat die Linksjugend über die Kreisgeschäftsstelle der Partei Die Linke mitgeteilt. Hintergrund dafür ist ein Gesetz zur Modernisierung des Wehrdienstes,...