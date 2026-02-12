Plauener Biker stürzt bei Bremsmanöver

Ein Kleinkraftradfahrer rutschte auf der Falkensteiner Straße und kollidierte mit einem Skoda. Wie es dazu gekommen ist.

Ein 56-jähriger Kleinkraftradfahrer wurde am Donnerstag, 12. Februar, in Plauen bei einem Unfall leicht verletzt. Er fuhr gegen 5.55 Uhr im Ortsteil Altchrieschwitz stadteinwärts auf der Falkensteiner Straße. An der Einmündung zur Kleinfriesener Straße musste er abbremsen, um die Vorfahrt zu gewähren. Der 56-Jährige wurde leicht verletzt,...