Plauener Colorido-Verein trauert um Fritz Korte

Plauen
Der 28-Jährige starb kurz vor Silvester. Über die Geschichte seiner Stadt hatte das Mitglied des Demokratievereins Colorido schon als Schüler viel herausgefunden.
Trauer beim Plauener Demokratie-Verein Colorido: Mitglied Fritz Korte ist im Alter von nur 28 Jahren am 29. Dezember unerwartet gestorben. Er war einer der Söhne der geschäftsführenden Vorständin Doritta Kolb-Unglaub. Ihren Sohn beschreibt diese als „umtriebig“ und „Hans Dampf in allen Gassen“.
