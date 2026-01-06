Plauener Colorido-Verein trauert um Fritz Korte

Der 28-Jährige starb kurz vor Silvester. Über die Geschichte seiner Stadt hatte das Mitglied des Demokratievereins Colorido schon als Schüler viel herausgefunden.

Trauer beim Plauener Demokratie-Verein Colorido: Mitglied Fritz Korte ist im Alter von nur 28 Jahren am 29. Dezember unerwartet gestorben. Er war einer der Söhne der geschäftsführenden Vorständin Doritta Kolb-Unglaub. Ihren Sohn beschreibt diese als „umtriebig" und „Hans Dampf in allen Gassen".