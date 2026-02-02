Plauener Fahrzeughersteller liefert jetzt auch nach Saudi-Arabien

Vom Katastrophenschutz in Sachsen bis zum Auftrag für ein Königreich in der Wüste: Der Spezialfahrzeughersteller Binz aus Plauen arbeitet längst international. Ein Projekt ragt besonders heraus.

Der Spezialfahrzeughersteller Binz setzt seinen Wachstumskurs am Standort Plauen fort. Seit der Übernahme des Werkes 2021 ist die Anzahl der Beschäftigten deutlich gestiegen. Waren es zum Start rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, arbeiten heute etwa 230 Menschen in dem Betrieb – Tendenz steigend. Das sagte Geschäftsführer Carsten...