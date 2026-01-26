MENÜ
  • Plauener Konzert von „Engel in Zivil Symphonic“ erst 2027: Warum die für Freitag geplante Veranstaltung verschoben wird

Plauen
Plauener Konzert von „Engel in Zivil Symphonic“ erst 2027: Warum die für Freitag geplante Veranstaltung verschoben wird
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Die kraftvollen Songs der Böhsen Onkelz sollten mit symphonischem Glanz verschmelzen. Nun brauchen die Fans Geduld.

Die für Freitag, 30. Januar, geplante Veranstaltung von „Engel in Zivil Symphonic - Die Songs der Böhsen Onkelz mit Band & Orchester“ in der Plauener Festhalle muss ausfallen. Der Veranstalter teilte am Montag mit, dass das Konzert wegen einer Erkrankung des Dirigenten verlegt wird. Der neue Termin steht bereits fest: Es ist der 30. Januar...
