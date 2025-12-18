Plauenerin ruft zum stillen Protest gegen Tier-Nummern im Weihnachtszirkus auf: „Warum reicht keine Show mit Artisten?“

Am Samstag lädt der Plauener Weihnachtszirkus in Kauschwitz zu seiner großen Galapremiere. Vorab wollen sich Tierschützer zum friedlichen Protest versammeln. Worum es den Demonstranten konkret geht.

Mit Krawall hat das, was Sophie Weprajetzky plant, nichts zu tun. Ziel ihrer Mahnwache ist es, „durch Mitgefühl, Sachlichkeit und einen respektvollen Umgang zum Nachdenken anzuregen" – so steht es in ihrem Aufruf bei Facebook. „Und genau das ist der Plan."